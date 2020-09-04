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Galatasaray HDI Sigorta'da koronavirüs vakası
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol takımında, bir oyuncu ve teknik ekipte bir kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospitalın katkılarıyla Kovid-19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda bir oyuncu kadromuzda, bir teknik ekibimizde olmak üzere iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, oyuncu ve teknik ekip personelinin izolasyona alındığı ve gözetim altında bulunduğu da belirtildi.
Etiketler: Galatasaray HDI Sigorta koronavirüsSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 11:59
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