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Fenerbahçe Tisserand ile görüşmelere başladı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fenerbahçe Kulübü, Almanya'nın Wolfsburg takımından savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır." denildi.
Kariyerinde Fransa'da Monaco, Lens ve Toulouse, Almanya'da ise Ingolstadt ile Wolfsburg takımlarında forma giyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Tisserand, görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecek.
Etiketler: transfer son dakika Marcel Tisserand FenerbahçeSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 17:25
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