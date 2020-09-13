Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa’nın 12 Eylül’de gerçekleştirilen ilk yarışında tarihi bir zafer elde etti.

Takvimin ilk yarışında Magny-Cours’da piste çıkan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, üçüncü cepten başladığı yarışta damalı bayrağın altından geçen ilk pilot olmayı başardı.

Porsche Carrera Cup Fransa’da heyecan bugün de Magny-Cours’da devam etti. Sezonun 2. yarışında Ayhancan Güven, yarışı 5. sırada tamamladı.

Porsche Carrera Cup Fransa’nın ikinci ayağı olan Le Mans 19 Eylül’de koşulacak.