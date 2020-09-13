Haber Giriş: Kaynak: DHA
Lazio Vedat Muriç'i açıkladı
İtalya ekibi Lazio, sosyal medya hesabından Vedat Muriç'in fotoğrafını paylaşarak transferini resmen açıkladı.
Fenerbahçe'den İtalya ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan uçakla Roma'ya gitti.
İtalyan ekip, Vedat Muriç'in Lazio atkısı ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak transferi resmen açıklamış oldu.
@MuriqiVedat pic.twitter.com/RLfdFgXMUH— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 13, 2020
Etiketler: Lazio Vedat Muric transferSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 15:42
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