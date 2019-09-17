Spor
Fenerbahçe TFF'ye gidiyor17 Eylül 2019 Salı 14:09 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 14:44
Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor maçında kural hatası olduğu gerekçesi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurma kararı aldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
Karşılaşma sonrası ise Alanyaspor'un attığı golde kural hatası yapıldığı en çok konuşulan konulardan başında geldi.
Kural hatası gerekçesiyle TFF'nin kapısını çalacak olan Fenerbahçe yönetimi, yapacağı başvuruda Avrupa'nın farklı liglerinden hazırlanan görüntüleri de kullanacak.
Kaynak: TRT Spor
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