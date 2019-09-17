Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası ise Alanyaspor'un attığı golde kural hatası yapıldığı en çok konuşulan konulardan başında geldi.

Kural hatası gerekçesiyle TFF'nin kapısını çalacak olan Fenerbahçe yönetimi, yapacağı başvuruda Avrupa'nın farklı liglerinden hazırlanan görüntüleri de kullanacak.

Kaynak: TRT Spor