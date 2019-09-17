Fenerbahçe, son yıllarda kalecilerinin bireysel performanslarıyla puanlar kaybediyor. Volkan Demirel'in kaleyi koruduğu son dönemde performansı düşmüş ve sarı lacivertli ekip, bireysel hatalardan goller yemişti.

Ardından transfer edilen Kameni'nin de iyi bir çizgi yakalayamaması ve hatalı goller yemesi, Fenerbahçe'ye puanlar kaybettirmişti.

Harun Tekin çare olamadı

Bursaspor'dan birinci kaleci olarak transfer edilen Harun Tekin de sarı lacivertlilerin sorununa çare olamadı.

Bu sezon kaleyi Altay Bayındır'a kaptıran tecrübeli eldiven, geçen sezon defans hattının da hatalarıyla birlikte tartışılan goller yemişti.

Harun'la birlikte Sarı lacivertli ekibe katılan Berke Özer ise forma şansı bulamayınca Westerlo'ya kiralandı.

Altay da eleştirilerin hedefi oldu

Bu sezon kaleyi devralan genç kaleci Altay Bayındır, sezona iyi başladı. Ancak genç isim, İngiltere ile oynanan ümit milli maçında ve Alanyaspor deplasmanında yediği gollerle eleştirilerin hedefinde yer aldı.

Fenerbahçe'de son yıllarda kalecilerin yaptığı bireysel hatalarının yanısıra defans hattında görev yapan futbolcuların yaptığı hatalar da dikkat çekiyor.

Opta verilerine göre; sarı lacivertliler, Süper Lig'in son altı sezonunda maç başına en fazla gole sebep olan hata yapan takımlarda 3'ncü sırada yer alıyor.

Kaynak: TRT Spor