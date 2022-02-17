Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda savunma arkasına uzun toplarla rakip kalede tehlike oluşturmaya çalıştı.

Bu taktikten istediğini elde edemeyen sarı lacivertliler, kalesinde de tehlikeli pozisyonlar gördü.

Fenerbahçe, müsabakanın 45. dakikasında Traore'nin golüyle soyunma odasına 1-0 yenik durumda girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe'de 54. dakikada Valencia'nın bir şutu direkten döndü. Baskısını artıran sarı-lacivertliler, 58. dakikada Pelkas'ın golüyle eşitliği yakaladı.

Goller peş peşe geldi

Maçın 62. dakikasında Dorley'in golüyle yeniden yenik duruma düşen Fenerbahçe, 64. dakikada Lingr'ın golüyle şok yaşadı. 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle farkı 1'e indiren sarı-lacivertliler, kalan bölümde gol bulamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı 24 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynanacak.

Min-jae devam edemedi

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Kim Min-jae, maçı tamamlayamadı.

İlk yarının 41. dakikasında yaşadığı sakatlıkla kendini yere bırakan Güney Koreli savunmacı, ikinci yarıda yerini Marcel Tisserand'a bıraktı.

Ferdi Kadıoğlu'na destek

Fenerbahçeli taraftarlar, genç oyuncuları Ferdi Kadıoğlu'na destekte bulundu.

Müsabakanın büyük bir bölümünde takımlarının oynadığı futboldan memnun olmayan sarı lacivertli taraftarlar, futbolcuları ıslıklarken Ferdi'ye ise destek oldu.

Taraftarlar, mücadelenin 58. dakikasında takımının golünün hazırlayıcısı olan Ferdi lehine tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, 74. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna girdi.

Ferdi'nin 83. dakikada takımın 2. golü atmasının ardından da taraftarlar uzun süre oyuncu lehine tezahürat yaptı.

Taraftardan ''Yönetim istifa'' tezahüratı

Taraftarlar, ilk yarının son anlarında kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimine istifa çağrısında bulundu.

Slavia Prag'ın golünün ardından "Ali Koç İstifa" şeklinde slogan atan taraftarlar daha sonra "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Sarı-lacivertli taraftarlar futbolculara da tepki gösterdi. Taraftarlar, ikinci yarıda takımlarını sahaya çıkarken ıslıkladı.