Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe sahaya iniyor
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe'de çevrim içi antrenmanlar sona eriyor. Sarı-lacivertliler, 21 Nisan Salı gününden itibaren Samandıra'da çalışmalarını sürdürecek.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir çevrimiçi antrenmanlar yapan sarı-lacivertli ekip, tesislerine dönüyor.
Futbolcular, 20 Nisan Pazartesi günü de evlerinde çalışacak. Salı günü Samandıra'da çalışmalara başlayacak olan Fenerbahçeli futbolcular, Koronavirüs tedbirlerini de elden bırakmayacak.
Oyuncular, gruplar halinde antrenmana çıkacak ve risk minimumda tutulacak.
Avrupa'daki bazı kulüplerin de yaptığı gibi bireysel çalışmalar da saha içinde olacak. Gruplar, birbirleriyle sosyal mesafeyi koruyarak çalışacak.
Salı ve Çarşamba yapılacak antrenmanların ardından futbolcular dört gün izin yapacak.
Etiketler: FenerbahçeSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 15:51
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