Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir çevrimiçi antrenmanlar yapan sarı-lacivertli ekip, tesislerine dönüyor.

Futbolcular, 20 Nisan Pazartesi günü de evlerinde çalışacak. Salı günü Samandıra'da çalışmalara başlayacak olan Fenerbahçeli futbolcular, Koronavirüs tedbirlerini de elden bırakmayacak.

Oyuncular, gruplar halinde antrenmana çıkacak ve risk minimumda tutulacak.

Avrupa'daki bazı kulüplerin de yaptığı gibi bireysel çalışmalar da saha içinde olacak. Gruplar, birbirleriyle sosyal mesafeyi koruyarak çalışacak.

Salı ve Çarşamba yapılacak antrenmanların ardından futbolcular dört gün izin yapacak.