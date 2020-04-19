Futbol kulüpleri, koronavirüs nedeniyle taraftarlarla azalan iletişimi canlandırmaya kararlı. Belarus ve Almanya'daki "Sanal taraftar" uygulamasından sonra şimdi de "Arabalı futbol" projesi gündeme geldi.

Danimarka Süper Ligi'nin lideri Midtjylland, seyircisiz oynanacak sezonun kalan maçlarında, taraftarlarını şampiyonluk coşkusundan mahrum bırakmayacak.

Kırmızı-siyahlı kulüp, stat çevresine kuracağı 2 bin araçlık park alanıyla futbolseverlerin maçları arabalarının içinde dev ekrandan izlemesini sağlayacak.

Bu uygulama ile salgın nedeniyle zorunluluk haline gelen sosyal mesafe kuralı da uygulanmış olacak. Taraftarlar, arabalarında radyo aracılığıyla da maçları dinleyebilecek.

Midtjylland Kulübü, taraftarlardan arabada maç izlerken korna çalıp, statta olduğu gibi tezahürat yapmalarını istedi.