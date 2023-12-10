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Spor
AA 10.12.2023 16:55

Fenerbahçe Petrol Ofisi tek golle galip

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Petrol Ofisi tek golle galip

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin baskılı oyunuyla geçti. Ancak sarı-lacivertli ekip bu devrede gol bulamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, maçın 81. dakikasında Danielle Steer ile golü bularak 1-0 öne geçti.

Karşılaşma da sarı-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, ligdeki 11. galibiyetini elde ederek puanını 33'e yükseltirken, Trabzonspor ise 11 puanda kaldı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi: Göknur Güleryüz, Ecem Cumert, İlayda Civelek (Dk. 71 Danielle Steer), Kpaho, Gülbin Hız, Meryem Cennet Çal, Berg (Dk. 71 İpek Kaya), Fatma Kara Şahinbaş (Dk. 61 Coleman), Sevcova (Dk. 60 İlayda Cansu Kara), Busem Şeker, Yağmur Uraz (Dk. 90+3 Mesude Alayont)

Trabzonspor: Aytaj Sharifova, Meryem Küçükbirinci, Linda, Tamari, Ferda İpek Çevik, Petra, Arife Şentürk, Kevser Kartal (Dk. 76 Nevcan Keleş), Aida, Teona, Elif Ataol (Dk. 50 Bolongo)

Gol: Dk. 81 Danielle Steer (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

Kırmızı kartlar: Dk. 67 Gülbin Hız, Dk. 90+5 Gökhan Bozkaya (Teknik direktör) (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

Sarı kart: Dk. 36 Teona (Trabzonspor)

Stat: Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri

Hakemler: Yunus Aytekin Ataberk, Ümit Ateş, Onur Akdağ

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