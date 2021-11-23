Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbiye ilk 11'de başlayan futbolcular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Enner Valencia ile Altay Bayındır'ın tedavisine devam edildi, Luiz Gustavo ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Fenerbahçe, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Olympiakos müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-lacivertli kafile, saat 14.00'te Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket edecek.