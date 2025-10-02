Parçalı Bulutlu 16.4ºC Ankara
Spor
TRT SPOR 02.10.2025 09:41

Fenerbahçe-Nice maçı TRT 1'de

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bugün sahasında Fransa ekibi Nice ile karşı karşıya gelecek. TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

Fenerbahçe-Nice maçı TRT 1'de

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fransa ekibi Nice'i ağırlayacak.

Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Karşılaşma TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son müsabakada ise Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertlilere konuk olacak Nice, 6. haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 7 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

Tek eksik Duran

Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde tek eksik isim Jhon Duran.

Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımla çalışmayan Duran'ın karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Talisca döndü

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, kadroda yer alacak.

Kart cezasını Dinamo Zagreb'e karşı çeken Brezilyalı oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

