Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın devamında taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa giren Fenerbahçe 25 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de Medipol Başakşehir ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak.