Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim saat 19.05'de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fatih Terim, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" yazdı.

Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray — Fatih Terim (@fatihterim) January 24, 2020