Fatih Terim'den 19.05 mesajı
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var." paylaşımı yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim saat 19.05'de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fatih Terim, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" yazdı.
Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray— Fatih Terim (@fatihterim) January 24, 2020
Etiketler: Galatasaray teknik direktörü Fatih TerimSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 19:39