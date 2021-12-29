Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Fenerbahçe, 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'u ağırladı. Ülker Stadı'ndaki karşılaşmayı Turgut Doman yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. Takımlar skoru ikinci yarıda da değiştiremeyince maçta normal süre 0-0 bitti.

Uzatma bölümüne etkili başlayan Fenerbahçe 93. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Enner Valencia takımını 1-0 öne geçirdi.

99. dakikada sahneye çıkan Osayi-Samuel durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşma bu skor ile biterken Fenerbahçe adını son 16 turuna yazdırdı.

Afjet Afyonspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla Sivas Belediyespor ve İstanbulspor'u elemeyi başarmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Taraftarlardan protesto

Fenerbahçe’nin Afjet Afyonspor ile oynadığı karşılaşmanın devre arasında taraftarlar, futbolcuları protesto etti.

Taraftarlar, ilk yarıda bekledikleri performansı sergileyemeyen sarı-lacivertli futbolcuları ıslıklayarak ve yuhalayarak protesto etti.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla yönetimi istifaya davet etti.

[Fotoğraf: DHA]

Kupada son şampiyonluk 2013'te

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı 2013'ten bu yana müzesine götüremiyor.

Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013 sezonunda Trabzonspor'u 1-0 yenerek elde eden sarı-lacivertli ekip, daha sonra 2 kez final oynamasına rağmen ikincilikle yetindi.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979, 1982-1983, 2011-2012 ve 2012-2013 olmak üzere toplam 6 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

[Fotoğraf: DHA]

Karşılaşmanın önemli anları

71. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valencia, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında daha müsait durumda bulunan Zajc'a çıkardı. Sloven oyuncunun topu kontrol ettikten sonra plase vuruşunda, Erdinç Pekgöz meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

90+2. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ortasında altıpas önünde iyi yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda, kaleci Anıl son anda topu çeldi.

90+4. dakikada Valencia'nın pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan İrfan Can'ın arka direğe plasesinde, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın normal süresinde gol olmadı.

GOL - 93. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel, ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 94'üncü dakikada topun başına geçen Valencia, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

GOL - 99. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Novak'ın soldan pasında altıpasın kenarında topla buluşan Osayi-Samuel, şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Ülker

Hakemler: Turgut Doman, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Szalai, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 94 Novak), Nazım Sangare (Dk. 61 Osayi-Samuel), Crespo, Meyer (Dk. 46 Zajc), Burak Kapacak (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş), Rossi (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Pelkas (Dk. 73 Serdar Dursun), Valencia

Afjet Afyonspor: Anıl Atağ, Emre Dayan (Dk. 77 İsmail Haktan Odabaşı), Nazmi Candoğan, Erdinç Pekgöz (Dk. 103 Mert Üner), Celal Hanalp, Alper Tursun, Süleyman Olgun (Dk. 77 Taha Can Velioğlu), Doğan Ateş (Dk. 65 Feyyaz Belen), Doğukan Emeksiz (Dk. 89 İlke Tankul), Erhan Şentürk, Fatih Aktay (Dk. 103 Cihan Özkara)

Goller: Dk. 94 Valencia (Penaltıdan), Dk. 99 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 65 Nazmi Candoğan, Dk. 79 Erhan Şentürk, Dk. 84 Alper Tursun, Dk. 87 Anıl Atağ (Afjet Afyonspor), Dk. 72 Crespo, Dk. 108 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)