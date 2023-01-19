Fenerbahçe kupada Çaykur Rizespor'u ağırlıyor
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist belli oluyor. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.
Tek maç eleme usulüne göre yapılan karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip adını çeyrek finale yazdıracak.
Ligde oynadığı son maçta Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yenen Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u da yenerek moral bulmayı hedefliyor.
Spor Toto 1. Lig’de oynadığı 19 maçta 31 puan topladı ve 7. sırada bulunan Çaykur Rizespor da kupada turu hedefliyor.
Arda Güler 78 gün sonra ilk 11’de
Sakatlığı sebebiyle uzun süre formadan uzak kalan Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, Çaykur Rizespor karşısında 78 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
17 yaşındaki futbolcu, son olarak 3 Kasım 2022'de UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Dinamo Kiev maçında ilk 11'de yer almıştı.
İsmail Yüksek 3 ay sonra kadroda yer buldu
Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek de Çaykur Rizespor karşısında 90 gün sonra ilk 11’de sahaya çıktı.
Son olarak ligin 11. haftasında 22 Ekim’de oynanan Medipol Başakşehir maçında 11’de görev alan 23 yaşındaki futbolcu, 3 ay sonra ilk 11’de teknik direktör Jorge Jesus’un tercihi oldu.
İsmail Yüksek, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1, ligde ise 4 mücadelede kadroda olmasına rağmen süre almamıştı.
Takımların kupa yolu
Türkiye Kupası'nda 5. turda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazanarak son 16 turuna yükselmişti.
Çaykur Rizespor 3. turdan dahil olduğu kupada Boyabat 1868’i 3-0, 4. turda Kırklarelispor’u 2-1’le geçti.
5. turda Adana Demirspor ile karşılaşan Bülent Korkmaz'ın ekibi 4-3’lük skorla galip gelerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Stat: Ülker
Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Karabalcık, Emrah Ünal.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Szalai, Arda Güler, Lincoln, Samuel, Zajc, İsmail Yüksek, Rossi, Valencia, King.
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Eren Emre Aydın, Seyfettin Anıl Yaşar, Sinan Osmanoğlu, Alberk Koç, Mendes, Benhur Keser, Mithat Pala, Papa, Sefa Yılmaz, Deniz Hümmet.
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