MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetti.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Soner Dikmen ile 10. dakikada Abdülkerim Bardakçı ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe'nin golünü ise 84. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Bu sezonki başarılı grafiğiyle dikkat çeken İttifak Holding Konyaspor, ligde beşinci galibiyetini aldı. Yeşil beyazlı ekip puanını 20’ye yükseltti.

Ligde oynadığı son 2 maçta Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a kaybeden, Fenerbahçe, Konya deplasmanından da eli boş döndü. Sarı lacivertli ekip 19 puanda kaldı. Lider Trabzonspor ile olan puan farkı 8' yükseldi.

Öte yandan Fenerbahçe’de sakatlanan Altay Bayındır, 72. dakikada yerini Berke Özer'e bıraktı.

77. dakikada ise Valencia bir sakatlık geçirdi. Fenerbahçe 5 değişiklik hakkını tamamladığı için karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 2. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Skubic'in sağ kanatta ceza sahasına kestiği ortada, Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı top, ceza yayı üzerinde Soner Dikmen'de kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 1-0

GOL - 10. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşunda, arka direkte topa yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

33. dakikada Çekiçi'nin ortasında, ceza sahası içinde topu kontrol eden Cikalleshi'nin vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

38. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında, Pelkas'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve yeşil-beyazlı ekip soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında, arka direkte yükselen Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonun devamında Valencia'nın röveşata vuruşunda top direkten döndü.

62. dakikada orta sahadan topla hareketlenen Valencia'nın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top, kaleci Sehic'ten döndü.

63. dakikada Serdar Gürler'in altıpas üzerinde yerden ortasında, kale önünden istediği vuruşu yapamayan Çekiçi topu dışarıya gönderdi.

69. dakikada Bytyqi'nin ortasında topa hareketlenen Serdar Gürler ile çarpışması sonucu sakatlanan kaleci Altay Bayındır, gözyaşı içerisinde sahayı terk etti.

[Fotoğraf: AA]

80. dakikada girdiği pozisyonda sakatlanan Valencia oyuna devam edemedi. Beş oyuncu değişikliği hakkını tamamlayan Fenerbahçe maçı 10 kişi sürdürdü.

GOL - 84. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı bire indirdi. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

90+7. dakikada yarı sahasından topla çıkan Michalak'ın sağ kanattan sert şutunda kaleci Berke Özer topu kornere çeldi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Serdar Gürler (Dk. 90+1 Adil Demirbağ), Oğulcan Ülgün (Dk. 84 Mpoku), Soner Dikmen, Bytyqi (Dk. 77 Michalak), Cikalleshi, Çekiçi (Dk. 77 Rahmanovic)

Fenerbahçe: Altay Bayındır (Dk. 72 Berke Özer), Kim, Tisserand, Szalai, Gustavo (Dk. 58 Mert Hakan Yandaş), Zajc, Nazım Sangare (Dk. 40 Novak), Ferdi Kadıoğlu, Valencia, Pelkas (Dk. 40 İrfan Can Kahveci), Rossi (Dk. 40 Serdar Dursun)

Goller: Dk. 2 Soner Dikmen, Dk. 10 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 84 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 64 Zajc, Dk. 88 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Dk. 88 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)