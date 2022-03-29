Önümüzdeki sezon için Joachim Löw'le görüşen Fenerbahçe, pürüz çıkması ihtimalinden dolayı alternatif teknik adamlarla bir kez daha görüşmeyi planlıyor.

Bu konuda ilk isim Jorge Jesus. Daha önce Portekizli teknik adamla bir araya gelen sarı lacivertliler, fikir alışverişinde bulunup şartları konuşmuştu.

Sarı lacivertli yönetim Jorge Jesus'la nisan ayının başında bir araya gelmeyi planlıyor. Portekizli teknik adamın yaklaşık 4 milyon euro gibi bir maaş beklentisi olduğu belirtiliyor.

Yeni sezonda oluşturulacak kadronun maliyetini de hesaba katan sarı lacivertlilerin, Jesus'tan maaş konusunda indirim talep edeceği ifade edildi.

67 yaşındaki teknik adamla anlaşılması halinde ise son kararı başkan Ali Koç verecek.

Joachim Löw’le görüşmelerin yavaş ilerlemesi ve Alman teknik adamın uzun süredir takım çalıştırmaması, Fenerbahçe'yi alternatif isimlere yönlendiren konular olarak değerlendiriliyor.

Bir çok konuda anlaşma sağlanan Löw'ün ayrıca uzun vadeli bir proje beklentisinin olduğu, gerekli görüldüğü taktirde görüşmelere devam edilebileceği gelen haberler arasında.