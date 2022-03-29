2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde elenen iki takımın karşı karşıya geldiği karşılaşmada, ay-yıldızlıların gollerini 4. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 83. dakikada Serdar Dursun attı.

Konuk İtalya'nın golleri ise 35. dakikada Cristante, 38 ve 69. dakikalarda Raspadori'den geldi.

Maçı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönettti.

4. dakikada Cengiz Ünder Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

| GOOLL! Topu çok iyi çekti, çok iyi vurdu! Cengiz Ünder sahnede! Maça golle başlıyoruz! #BizimÇocuklar #TURITA pic.twitter.com/Bocc0uQk2w — TRT Spor (@trtspor) March 29, 2022

İtalya, Bryan Cristante'in golüyle 35. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

39. dakikada Giacomo Raspadori İtalya'yı 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

İtalya 69. dakikada Raspadori ile farkı ikiye çıkardı. 1-3

83. dakikada ay yıldızlı ekipte Serdar Dursun skoru farkı bire indirdi. 2-3

Ahmet Çalık unutulmadı

Milliler sahaya üzerinde 11 Ocak'ta hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Ay-yıldızlı futbolcular Ahmet Çalık'ın milli formayla attığı gol ve "Seni unutmayacağız" yazısının olduğu videoyu izledi.

1 dakikalık saygı duruşu

Maçtan önce yakın zamanda vefat eden Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı ile eski A Millî Takım oyuncularımız Ahmet Çalık, Fevzi Zemzem, Türker Gülsoy, Özcan Köksoy ve Naci Erdem için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ay-yıldızlı ekipte, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Burak Yılmaz kadroda yer almadı.

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Almanya doğumlu oyuncu Salih Özcan ilk kez bu karşılaşmada ay yıldızlı formayı giydi. Slih Özcan 62. dakikada Dorukhan Toköz'ün yerine oyuna girdi.

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1, İtalya da sahasında Kuzey Makedonya'ya ya 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası şansını kaybetmişti.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - CENGİZ ATTI 4. dakikada hızlı gelişen hücumumuzda Enes Ünal'ın pasıyla topla buluşan Cengiz Ünder, topla birlikte ceza sahasına sokuldu. Cengiz sağ çaprazda yerden sert vurdu top ağlar gitti. 1-0

9. dakikada Biraghi'nin sol kanattan ortasında Scamacca'nın bekletmenin vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı yakınından vuruşunda top üstten auta gitti.

GOL - İTALYA EŞİTLİĞİ SAĞLADI 35. dakikada ceza sahamızın ortasında taç çizgisine yakın konumda kazanılan serbest vuruşu Cristiano Biraghi ceza sahasına ortaldı. Penaltı noktasına yakın bir konumda kafa vuruşunu yapan Bryan Cristante topu filelerle buluşturdu. 1-1

[Fotoğraf: Reuters]

GOL - İTALYA ÖNE GEÇTİ 39. dakikada Altay Bayındır'ın degajı rakipte kaldı. Sandro Tonali'nin vuruşuyla top Giacomo Raspadori'ye geldi. Raspadori ceza sahasına ilerleyerek vuruşunu yapıtı. İtalya öne geçit. 1-2

45. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun bekletmeden sert şutunu kaleci Donnarumma güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, İtalya ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kaleye yakın yerden kullandığı frikik atışında kaleci Donnarumma topu kornere çeldi.

[Fotoğraf: Reuters]

GOL - İTALYA FARKI İKİYE ÇIKARDI 69. dakikada sağ kanatta gelişen İtalya hücumunda Mattia Zaccagni topu arka direğe ortaladı. Savunmadan seken top arka direkte Cristiano Biraghi'de kaldı. Cristiano Biraghi kafayla uygun pozisyondaki Giacomo Raspadori'ye indirdi. Giacomo Raspadori düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3

GOL - SERDAR DURSUN ATTI 83. dakikada sol kanatta kazanılan korneri Cengiz Ünder ceza sahasına gönderdi. Kale önünde Serdar Dursun kaleci Gianluigi Donnarumma'dan önce hamle yaptı ve top ağlarla buluştu. 2-3

84. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan ortasında Serdar Dursun'un kafa vuruşunda kaleci Donnarumma, meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

Mücadeleyi İtalya 3-2 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Enea Jorgji, Dojando Myftari, Ilir Tartaraj

Türkiye: Altay Bayındır, Ozan Kabak (Dk. 9 Kaan Ayhan), Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Mert Müldür, Dorukhan Toköz (Dk. 62 Salih Özcan), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 78 Taylan Antalyalı), Rıdvan Yılmaz (Dk. 63 Berkan Kutlu), Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 64 Serdar Dursun), Enes Ünal (Dk. 78 Doğukan Sinik).

İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini (Dk. 76 Alessandro Bastoni), Braghi, Cristante (Dk. 76 Manuel Locatelli), Pessina (Dk. 77 Stefano Sensi), Tonali, Zaniolo (Dk. 46 Mattia Zaccagni), Raspadori (Dk. 89 Leonardo Bonucci), Scamacca (Dk. 88 Andrea Belotti)

Goller: Dk. 4 Cengiz Ünder, Dk. 83 Serdar Dursun (Türkiye), Dk. 35 Bryan Cristante, Dk. 39 ve 69 Giacomo Raspadori (İtalya)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Zaniolo (İtalya), Dk. 86 Mert Müldür (Türkiye)