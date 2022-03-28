Geçtiğimiz yıl yapılan Tokyo Olimpiyatları'nın ardından güreşin ilk önemli şampiyonada heyecan, 3 Nisan’a kadar devam edecek.

Türk Milli Takımı, 37 ülkeden toplam 375 sporcunun katıldığı 2022 Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonasında kadınlar ve erkekler serbest stil ile grekoromende toplam 30 milli sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Bu turnuvada Erkekler serbeste 135, grekoromende 155, kadınlarda ise 85 güreşçi mindere çıkacak ve güreşçiler, ilk 3 arasına adını yazdırmak için ter dökecek.

97 yıldır düzenleniyor

Bu arada Avrupa Güreş Şampiyonaları genelinde grekoromen 69, erkekler serbest 65, kadınlar ise 23’üncü kez mindere çıkacak.

Bu önemli şampiyona grekoromende ilk olarak 1925, erkekler serbest stilde ise 1929 yılında yapıldı, sadece 1’inci ve 2’nci Dünya Savaşları döneminde şampiyona düzenlenmedi.

Kadınlar ise ilk kez Avrupa Güreş Şampiyonasında 2000 yılında mindere çıktı.

2 milli güreşçi bronz madalya maçına çıkacak

Şampiyonanın ilk gününde Türk sporcular 5 sıklette mindere çıktı, 2 sporcu bronz madalya maçına çıkma hakkı kazandı, 1 güreşçi ise repesaj için bekliyor.

79 kiloda Muhammet Akdeniz, önce Moldovalı Stanislav Novac'ı 6-0, çeyrek finalde de Fransız Safedine Alekma'yı 5-3 yenerek yarı finale yükseldi.

U23'te Avrupa Şampiyonu olan Yunan Georgios Kougıoumtsidis’e kaybeden Akdeniz, Letonyalı Alans Amirovs ile bronz maçına çıkacak.

65 kiloda Münir Recep Aktaş, Fransız Quentin Sticker'i 11-0 yendi, ardından olimpiyat 2’ncisi, Dünya Şampiyonu Azeri Hacı Aliyev'e 12-6 yenildi.

Azeri güreşçi finale yükselince Aktaş, repesajda bronz madalya için Moldova’dan Sacultan ile karşılaşma hakkı kazandı.

70 kiloda Selahattin Kılıçsallayan Avrupa 3’üncüsü Ermeni rakibi Armen Andreasyan'a 3-1 yenildi. Ermeni güreşçi finale yükselirse milli sporcu, repesajda Alman Kevin Henkel ile karşılaşacak.

Rakibini yenerse bronz madalya için Moldovalı Nicolai Grahmez ile karşılaşacak.

57 kiloda ise Muhammed Karakuş, Ermeni Manvel Khandrsrtsyan'a 14-4 yenildi ve madalya şansını kaybetti.

İkinci gün 5 milli sporcu mindere çıkacak

61 kiloda Süleyman Atlı, Gürcü T.Vanishvili/ Macar Gamzat Khalidov galibiyle mindere çıkacak.

74 kiloda Soner Demirtaş, İsrailli Mitchel Finesilver ile, kazanırsa İtalyan Frank Chamizo Marques/Gürcü G.Sulava galibiyle karşılaşacak.

86 kiloda Osman Göçen, İngiliz Eslami ile, rakibini yenerse Bulgar Magamaev ile karşı karşıya gelecek.

92 kiloda Feyzullah Aktürk, Avusturyalı Greil ile, kazanırsa Moldovalı Rubaev ile mücadele edecek.

125 kiloda Taha Akgül, Surp Magomed Nurosulov/Avusturyalı Ludesher galibiyle mindere çıkacak.