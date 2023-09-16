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Spor
AA 16.09.2023 09:30

Fenerbahçe, Jin-ho Jo ve Omar Fayed'in kiralandığını duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, Mısırlı futbolcu Omar Fayed ve akademiden yetişen Jin-ho Jo'nun Sırbistan ekibi Novi Pazar'a kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Jin-ho Jo ve Omar Fayed'in kiralandığını duyurdu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takımımızın genç oyuncularından Omar Fayed ve akademimizden yetişen Jin-ho Jo, Sırbistan’ın Novi Pazar kulübüne bir yıllığına kiralanmışlardır. Oyuncularımıza başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında altyapıda forma giyen Güney Koreli oyuncu Jin-ho Jo'yla profesyonel sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Sarı-lacivertli ekip, Mısırlı Omar Fayed'i de sezon başında kadrosuna katmış, bu futbolcu için "Yüksek potansiyelli bir yetenek" değerlendirmesi yapmıştı.

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