Fenerbahçe, Jin-ho Jo ve Omar Fayed'in kiralandığını duyurdu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takımımızın genç oyuncularından Omar Fayed ve akademimizden yetişen Jin-ho Jo, Sırbistan’ın Novi Pazar kulübüne bir yıllığına kiralanmışlardır. Oyuncularımıza başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında altyapıda forma giyen Güney Koreli oyuncu Jin-ho Jo'yla profesyonel sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Sarı-lacivertli ekip, Mısırlı Omar Fayed'i de sezon başında kadrosuna katmış, bu futbolcu için "Yüksek potansiyelli bir yetenek" değerlendirmesi yapmıştı.