Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 13:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'a talip oldu
Fenerbahçe, kaleye takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin transfer listesinde, İrfan Can Eğribayat ve Salvatore Sirigu bulunuyor.
Fenerbahçe'de kaleci transferi için çalışmalar devam ediyor.
Ertuğrul Taşkıran, Gökhan Akkan ve Tarık Çetin’in kulüplerinin yüksek bonservis talepleri nedeniyle sarı lacivertliler, rotasını listesinde yer alan diğer oyunculara çevirdi.
Fenerbahçe'de, iki kalecinin ismi ön plana çıktı. Sarı lacivertliler, Göztepe forması giyen İrfan Can Eğribayat için kulübü ile temaslara başladı.
İzmir ekibinin, 24 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 1 milyon avroluk beklentisi olduğu ifade edildi. Emir Ortakaya, Tiago Çukur ve Muhammed Gümüşkaya’nın da içinde olduğu takas alternatifi için de görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe, Salvatore Sirigu’yu da gündemine aldı.
Genoa ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki futbolcuya, 1 yıllık sözleşme teklif edildi.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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