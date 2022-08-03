Fenerbahçe'de kaleci transferi için çalışmalar devam ediyor.

Ertuğrul Taşkıran, Gökhan Akkan ve Tarık Çetin’in kulüplerinin yüksek bonservis talepleri nedeniyle sarı lacivertliler, rotasını listesinde yer alan diğer oyunculara çevirdi.

Fenerbahçe'de, iki kalecinin ismi ön plana çıktı. Sarı lacivertliler, Göztepe forması giyen İrfan Can Eğribayat için kulübü ile temaslara başladı.

İzmir ekibinin, 24 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 1 milyon avroluk beklentisi olduğu ifade edildi. Emir Ortakaya, Tiago Çukur ve Muhammed Gümüşkaya’nın da içinde olduğu takas alternatifi için de görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe, Salvatore Sirigu’yu da gündemine aldı.

Genoa ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki futbolcuya, 1 yıllık sözleşme teklif edildi.