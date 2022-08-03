Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolmabahçe'de futbol zirvesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen kabule, TFF Başkanı Büyükekşi'nin yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin başkanları katıldı.
Toplantının başında kısa süre görüntü alınmasına izin verildi.
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu Nureddin Nebati
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