Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajda, 16.84'lük derecesinden dolayı Pınar Akyol'u tebrik ettiğini belirterek, "Geçen yıl da 20 yaş altında dünya ikincisi olan milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası alanda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.