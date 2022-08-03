Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Pınar Akyol'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gülle atmada gümüş madalya kazanan Pınar Akyol'u kutladı.
Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajda, 16.84'lük derecesinden dolayı Pınar Akyol'u tebrik ettiğini belirterek, "Geçen yıl da 20 yaş altında dünya ikincisi olan milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası alanda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu Atletizm
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