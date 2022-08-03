Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakaryaspor, Emirhan Aydoğan'ı renklerine bağladı
Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Alanyaspor forması giyen Emirhan Aydoğan'ı kadromuza kattık. Hoş geldin Emirhan." ifadelerine yer verildi.
Son olarak Alanyaspor forması giyen Emirhan Aydoğan'ı kadromuza kattık.— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) August 3, 2022
Hoş geldin Emirhan!#DelilerinTakımı pic.twitter.com/Zk5nPcerae
Etiketler: Sakarya
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