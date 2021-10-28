Fenerbahçe'de İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor.

Trabzonspor karşılaşmasında çift sarıdan kırmızı kart gören Kim Min-Jae ile sportmenlik dışı hareketi nedeni ile bir maç ceza alan Altay Bayındır, Konya'da forma giyecek.

Sarı lacivertlilerde Bright Osayi Samuel'in cezası ise devam ediyor. Fenerbahçe’nin bu hafta ideal defans hattına dönmesi bekleniyor.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın Altay’ın önünde Min Jae Kim, Szalai ve Tisserand’a şans vermesi bekleniyor. Bu üçlü sezon başındaki uyumuyla özellikle dikkat çekmişti.

İrfan Can geri dönüyor

Sakatlık sürecinin ardından Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda yer alan ancak forma giyemeyen İrfan Can Kahveci’nin de Konya'da süre alması bekleniyor.

Serdar Aziz ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.