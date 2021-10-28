Mavi-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

"Başkanımız Murat Sancak'ın değerli annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, Sancak ailesine başsağlığı dileriz."

Mahbube Sancak'ın cenazesi bugün İstanbul'da ikindi vakti Sancaklar Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Karaağaç köyünde toprağa verilecek.

Başkanımız Murat Sancak'ın değerli annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, Sancak ailesine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/hiVfGRHXQA — Adana Demirspor (@AdsKulubu) October 28, 2021

TFF'den başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın annesi Mahbube Sancak'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

"Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın annesi Mahbube Sancak'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Mahbube Sancak'a Allah'tan rahmet, Sayın Murat Sancak, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."



