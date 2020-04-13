İspanya'nın önde gelen yayın organlarından AS Gazetesi, Fenerbahçe'nin sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi bitecek İspanyol yıldız Callejon ile ilgilendiğini iddia etti.

Sarı-lacivertlilerin, 33 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçtiği belirtildi. Jose Callejon, Napoli formasıyla bu sezon 32 maçta 2 gol atıp 9 da asist yaptı.

Takımıyla yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmayan tecrübeli futbolcu, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor.

7 sezondur İtalya'da top koşturan Callejon, 2013 yılında 9 milyon 500 bin euroya Real Madrid'den transfer edilmişti.