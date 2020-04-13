Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe için Callejon iddiası
[Fotoğraf: Reuters]
İspanyol basını, Fenerbahçe'nin sezon sonunda Napoli ile olan sözleşmesi sona erecek Jose Callejon ile ilgilendiğini yazdı.
İspanya'nın önde gelen yayın organlarından AS Gazetesi, Fenerbahçe'nin sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi bitecek İspanyol yıldız Callejon ile ilgilendiğini iddia etti.
Sarı-lacivertlilerin, 33 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçtiği belirtildi. Jose Callejon, Napoli formasıyla bu sezon 32 maçta 2 gol atıp 9 da asist yaptı.
Takımıyla yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmayan tecrübeli futbolcu, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor.
7 sezondur İtalya'da top koşturan Callejon, 2013 yılında 9 milyon 500 bin euroya Real Madrid'den transfer edilmişti.
Etiketler: koronavirüs salgını Fenerbahçe Jose CallejonSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 13:59
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