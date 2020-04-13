Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürüyor. Koronavirüs salgının futbol ekonomisine verdiği zararlardan dolayı oyuncularından maaş indirimi talep edecek olan yönetimin, yeni sezon bütçesi için de dikkatli davrandığı öğrenildi.

Liglerin bitmesi ile birlikte sözleşmeleri sona erecek Onyekuru, Lemina ve Ryan Donk ile sözleşmelerinin uzatılması konusunda görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Galatasaray yönetiminin, 3 oyuncundan da yıllık ücretlerinde indirim talep ettiği kaydedildi. Donk'un indirimi kabul etmesi halinde Hollandalı oyuncunun sözleşmesi uzatılacak.

Onyekuru ve Lemina'nın da indirime olumlu yaklaşması durumunda bu iki oyuncunun kulüpleri Monaco ve Southampton ile masaya oturulacak.

İki oyuncunun da sezon sonunda bitecek olan kiralık sözleşmelerinin uzatılması için kulüpleri ikna edilmeye çalışılacak.

Yeni sezonda yüksek maliyetli transferlerden uzak duracak olan yönetimin elini, sözleşme yenilemeyeceği futbolcuların rahatlattığı öğrenildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Selçuk, Mariano ve Nagatomo ile yolların ayrılacağı, Seri, Andone ve Mitroglou'nun kiralık sözleşmesinin de uzatılmayacağı belirtildi.