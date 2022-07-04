Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 19:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe-Hull City maçının saati değişti
Fenerbahçe ile İngiltere Chamapionship takımı Hull City arasında yapılacak dostluk maçının saati değişti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saatinin 21.30'dan 20.30'a alındı.
Karşılaşmanın biletlerinin satışı "passo.com.tr" adresinden devam ediyor.
Taraftarlar, Passolig kartına gerek olmaksızın bilet satın alarak maçı tribünden izleyebilecek.
Etiketler: Fenerbahçe
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