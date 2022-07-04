Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barcelona'dan iki transfer
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Franck Kessie ve Andreas Christensen'i bonservissiz olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Milan'la sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Kessie ve Chelsea ile kontrat süresi biten Danimarkalı savunma oyuncusu Christensen'le dörder yıllığına anlaşmaya varıldı.
İki oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli, her biri için 500 milyon euro olaraka belirlendi.
Milli takımlarında da görev alan oyunculardan 25 yaşındaki Kessie, Milan'da 223 maçta 37 kez ağları sarsarken, 26 yaşındaki Christensen ise Chelsea'de 160 karşılaşmada forma giydi.
Etiketler: Barcelona Transfer Haberleri
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