Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe HDI Sigorta, SCM Craiova'yı ağırlayacak
Erkekler CEV Kupası son 32 turu rövanşında Fenerbahçe HDI Sigorta, 16 Kasım Çarşamba günü Romanya'nın SCM Craiova takımını ağırlayacak.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Romanya'da oynanan ilk karşılaşmayı Rumen ekibi 3-1 kazanmıştı.
Etiketler: Voleybol Avrupa Kupaları
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