Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 11:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Çağdaş Faktoring Slovakya deplasmanında
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 4. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, 16 Kasım Çarşamba günü Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Dukla Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
Geride kalan 3 haftada Galatasaray, grubunda 1 galibiyet 2 yenilgi alarak 3. sırada bulunuyor. Henüz galibiyetle tanışamayan Slovakya ekibi ise son sırada yer alıyor.
Etiketler: Basketbol Avrupa Kupaları
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