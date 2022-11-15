Alaçatı Mahallesi'nde 20 Kasım'a kadar sürecek organizasyonda 15 ülkeden 100'de fazla sporcu mücadele edecek. Katılımcılar, "IQFoil" ve "Finn" kategorilerinde yarışacak.

[Fotoğraf: AA]

Organizasyonun ev sahibi Çağla Kubat Windsurf Academy'nin kurucusu milli sporcu Çağla Kubat, PWA yarışlarının kendi kariyerini şekillendiren organizasyonlar olduğunu ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Kubat, Alaçatı'nın da daha önce PWA yarışlarına ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

"O yarışlar Türkiye'ye geldikten sonra, ben uluslararası anlamda ülkemi temsil etmeye başlamıştım. Dolayısıyla bu yarışın bizde yapılması bence hem turizm açısından hem de sporculuk açısından çok önemliydi. Çünkü bizim sporcularımız bu yarışlarda kendilerini geliştirebiliyorlar. Yurt dışından gelen sporcularla kendilerini karşılaştırıp, motive olup, yurt dışına da gitmeye başlıyorlar. Bu anlamda çok önemli olduğunu biliyordum. PWA genç ve çocuklar yarışları başladıktan hemen sonra bu organizasyonu sahiplenmek istedim. Kendi adımıza çok önemli bir şampiyona bizi bekliyor. Bir taraftan da sırf yarış değil. Bu yarışı rüzgar festivaline dönüştürüp, Çeşme'nin tanıtımı için daha da güzel bir organizasyon gerçekleştirmeye çalışacağız."

[Fotoğraf: AA]

Kubat, Alaçatı'nın rüzgar sörfünün vazgeçilmez destinasyonu olarak tanındığını ancak zamanla unutulduğunu belirtti.

"O yüzden yeni jenerasyona da 'Biz buradayız, böyle inanılmaz bir merkeze sahibiz.' demek anlamında çok önemli diye düşünüyorum. Hatırlatmak için de çok önemli bu yarış."

[Fotoğraf: AA]

Kubat, pandemi döneminde yelken ve doğa sporlarının daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

"Her yerin kapatıldığı zamanlarda biz antrenmanlarımıza devam ediyorduk. O yüzden çocuklar için de vazgeçilmez bir spor dalı haline geldi. Bu dönemde sayısı çok artmaya başladı sporcuların. Gün geçtikçe daha da çok artıyor. Yelken sporu, Türkiye Yelken Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığının da çalışmalarıyla bence son zamanlarda çok gelişiyor. Her kategoride uluslararası birçok organizasyon yapılıyor."

[Fotoğraf: AA]

Yarışmacılar heyecanlı

Organizasyonda yarışacak sporculardan Ela Irmak Özcan, rüzgar sörfüne başladığından beri en büyük hayalinin PWA'in organizasyonlarında yarışmak olduğunu söyledi. Bu hafta hayalinin gerçekleşeceğini kaydeden Ela Irmak Özcan, "Çok heyecanlıyım. Herkese başarılar diliyorum." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Damla Kurtdemir de bu haftaki organizasyonun kulüplerinde gerçekleşeceği içi çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Dünyanın her bir tarafından gelen insanlarla birlikte yarışmak ve arkadaşlarımla yarışmak için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Rüzgar sörfüne başladıktan sonra çok sevdiğini ve daha çok vakit ayırmaya başladığını ifade eden İrem Metin, bu haftaki yarışma için de çok heyecanlı olduğunu kaydetti.

İrem Metin, organizasyonda resmi olarak yarışmayacak olmasına rağmen bunun kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Falay, Mavi Rüzgar Falay, rüzgar sörfüne bir arkadaşının tavsiyesiyle başladığını söyledi. İlk başta sadece yaz mevsiminde yapacağını tahmin ettiğini kaydetti.

"Daha sonra bu sporun sürükleyiciliği,doğayla iç içe uyumla spor yapmak beni çok cezbetti ve buraya geldim. Çünkü bu spora daha profesyonel bir gözle bakıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Yarışma için çok heyecanlı olduğunu belirten İlya Paksoylu, 4 yaşından beri rüzgar sörfü yaptığını aktardı.

Derin Gökmeral da 3 yıl önce rüzgar sörfüne başladığını ve yarış için çok heyecanlı olduğunu kaydetti.