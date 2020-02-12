Haber Giriş: Kaynak: AA
Fenerbahçe HDI Sigorta Jihostroj'a konuk olacak
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında 13 Şubat Perşembe günü Çekya temsilcisi Jihostroj ile deplasmanda karşılaşacak.
Ceske Budejovice kentiyle aynı adı taşıyan salondaki karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.
A Grubu'ndaki 4 maçından da mağlup ayrılan sarı-lacivertli takım son sırada yer alıyor. Jihostroj ise bir galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.
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