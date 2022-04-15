Ülker Stadı'nda 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesinin ardından çıkış yakalayan ve oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertliler, yakaladığı seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, haftaya girerken 59 puanla 2. sırada yer alıyor.

Tek eksik İrfan Can

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.

Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

Sınırda 6 isim

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

Göztepe'nin kader sınavı

Süper Lig'de son 9 maçını kaybedip kümede kalma yolunda umutlarını tüketen Göztepe, son haftaların formda ekibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Konuk Göztepe'de takım küme düşmeden şimdiden satılıp ayrılan golcü Cherif Ndiaye ve orta saha Obinna Nwobodo karşılaşmada görev almayacak. Tedavisi süren stoper Atınç Nukan'ın ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Futbolculuk kariyerinden 2003-3004 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertlilerle şampiyonluk yaşayan Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas eski takımına rakip olacak.

Göztepe, Fenerbahçe ile tamam ya da devam maçına çıkacak. Kurtuluş hattının son 6 hafta öncesi 12 puan gerisindeki sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe'ye mağlup olması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara göre resmen küme düşme ihtimali var.

Göztepe kaybeder, GZT Giresunspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ve Gaziantep Futbol Kulülü, maçlarını kazanırsa İzmir ekibi bitime 5 maç kala resmen Süper Lig'e veda edecek.