Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 10:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bartın'da nisanda kar yağışı
[Fotoğraf: DHA]
Bartın’ın Ulus ilçesi ile Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan Soğukcaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu.
Bartın- Kastamonu yolu üzerideki bin 30 rakımlı Soğucaksu geçidinde dün gece kar yağışı etkili oldu.
Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçelerini birbirine bağlayan Soğucaksu geçidinde kar kalındığı 5 santime ulaştı.
Nisan ayındaki kar yağışı, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Etiketler: Bartın Kar Yağışı
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