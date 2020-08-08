Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe genç oyuncuyu açıkladı
Fenerbahçe, Bucaspor forması giyen 18 yaşındaki Barış Sungur ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor’da forma giyen Barış Sungur’u bonservisiyle renklerine bağlamıştır.
18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır.
Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz."
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 19:38
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