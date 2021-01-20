Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki stoperi Gürkan Başkan'ı transfer etti.

Grupta sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, genç savunma oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Alt yaş kategorilerinde defalarca milli formayı terleten Gürkan, yeşil-beyazli forma altında sahada en iyi şekilde mücadele edeceğini dile getirdi.