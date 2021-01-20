Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe genç futbolcusunu Muğlaspor'a kiraladı
Fenerbahçe, genç futbolcusu Gürkan Başkan'ı Misli.com 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor'a kiraladı.
Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki stoperi Gürkan Başkan'ı transfer etti.
Grupta sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, genç savunma oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Alt yaş kategorilerinde defalarca milli formayı terleten Gürkan, yeşil-beyazli forma altında sahada en iyi şekilde mücadele edeceğini dile getirdi.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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