Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takımda sezon başından itibaren kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin 5 milyon 500 bin euro karşılığında alındı.

Diego Rossi ile 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalandı.

"2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır. Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

24 yaşındaki oyuncu, sezon başında bonservis opsiyonu ile birlikte Los Angeles FC'ten kiralanmıştı.

Rossi bu sezon sarı lacivertli forma ile 25'i ligde olmak üzere toplam 33 maçta sahaya çıktı. Uruguaylı oyuncu 4 gol 6 asistlik performans sergiledi.