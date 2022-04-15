Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Bolu'da süren milli takım kampının verimli geçtiğini belirterek, Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda günde çift antrenman yaparak, yoğun bir tempo içerisinde yarışmalara hazırlandıklarını ifade etti.

"Cimnastik salonu artık bizim evimiz oldu"

Önder, Bolu'nun en ideal kamp yerlerinden biri olduğunu ifade etti.

"Kampta sadece sporumuza konsantreyiz. Kamp hazırlık anlamında çok güzel sürüyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. Yaklaşık 5-6 saat sürüyor. Dolayısıyla günümüzün çoğu salonda geçiyor. Cimnastik salonu artık bizim evimiz oldu. Antrenmanlar çok yorucu. Özellikle bu yarışma döneminde yaptığımız antrenmanlar inanılmaz yorucu ama bizim bir hedefimiz var, başarıya ulaşmak. Bu hedef doğrultusunda yorulsak da pes etmiyoruz, vazgeçmiyoruz, severek devam ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Ahmet Önder, 2022'nin Türkiye cimnastiği için önemli bir yıl olduğunu vurguladı.

"Bunun farkında olduğumuz için hazırlıklara hemen başladık. Önümüzde bir Türkiye Şampiyonası var. Şampiyonadan sonra sezonu açıyoruz. Akdeniz Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonası, İslam Oyunları. Hem ülkemiz hem de bizim adımıza çok önemli yarışmalarımız var. Bunlara hazırlanıyoruz. Elimizden geldiğince sıkı antrenman yapıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Önümüzdeki olimpiyatlarda daha başarılı olacağıma inanıyorum"

Önder, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'yla ilk olimpiyat tecrübesi edindiğini anımsattı.

"Önümüzdeki olimpiyatlarda daha başarılı olacağıma inanıyorum. Şimdi yaptığım hazırlıkların olimpiyattaki başarımı etkileyeceğini düşünerek çalışıyorum. Öyle antrenmanlara devam ediyorum. Umarım her şey 2024 Paris'te daha güzel olacak. Hem federasyonumuz hem de ülkemiz adına. Cimnastik çok güzel bir çıkış yakalayacak. Bunu hissediyorum ve bunun için çalışıyorum."