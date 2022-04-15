Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medical Park)

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Hatay)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Altay-Medipol Başakşehir (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

17 Nisan Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)

18 Nisan Pazartesi:

20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Nef)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

14.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe)

17.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Eyüp)

20.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor (Balıkesirspor Atatürk)

16.00 Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Kocaeli)

16.00 Altınordu-Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.30 Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)

17 Nisan Pazar:

16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor (Eryaman)

20.30 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

TFF 2. Lig:

Beyaz Grup:

16 Nisan Cumartesi:

15.00 Pendikspor-Şanlıurfaspor (Pendik)

17 Nisan Pazar:

13.00 Isparta 32 SPor-Pazarspor (Isparta Atatürk)

15.00 Tarsus İdman Yurdu-Amed Sportif Faaliyetler (Tarsus ilçe)

15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 Nazilli Belediyespor-Ankara Demirspor (Nazilli İlçe)

15.00 Akhisarspor-Weecoins Kırklarelispor (Spor Toto Akhisar)

15.00 Kırşehir Belediyespor-Eskişehirspor (Kırşehir Ahi)

15.00 Uşakspor-Teco Karacabey Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

Kırmızı Grup:

16 Nisan Cumartesi:

14.00 1461 Trabzon FK-Bodrumspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 İnegölspor-Çorum FK (İnegöl İlçe)

17 Nisan Pazar:

15.00 Ankaraspor-Silahtaroğlu Vanspor FK (Osmanlı)

15.00 Sakaryaspor-Turgutluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

15.00 Somaspor-Etimesgut Belediyespor (Soma Atatürk)

15.00 Ergene Velimeşespor-Serik Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Diyarbekirspor-Kahramanmaraşspor (Diyarbakır)

15.00 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor (Zafer)

15.00 Adıyaman FK-An Zentrum Bayburt Özel İdaresi (Adıyaman Atatürk)

15.00 Niğde Anadolu FK-Sarıyer (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

TFF 3. Lig

1. Grup:

16 Nisan Cumartesi:

15.00 Fatsa Belediyespor-Sancaktepe FK (Fatsa İlçe)

17 Nisan Pazar:

15.00 Bergama Belediyespor-Criptoswaps Çatalcaspor (Bergama 14 Eylül)

15.00 Batman Petrolspor-Hendekspor (Batman Yeni Şehir)

15.00 Belediye Kütahyaspor-Elazığspor (Dumlupınar)

15.00 Artvin Hopaspor-Karaman FK (Hopa İlçe)

15.00 Başkent Gözgözler Akademi FK-1954 Kelkit Belediyespor (Polatlı İlçe)

15.00 Formül Erbaaspor-Osmaniyespor FK (Erbaa İlçe)

15.00 Arnavutköy Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Bolluca)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Kahta 02 Spor (Minareli Çavuş Tesisleri)

2. Grup:

17 Nisan Pazar:

14.00 Siirt İl Özel İdaresi-68 Aksaray Belediyespor (Siirt Atatürk)

15.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Hacettepe (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Yomraspor-Çarşambaspor (Yomra İlçe)

15.00 Kalecik FK-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Çubuk İlçe)

15.00 52 Orduspor FK-Bitexen Düzcespor (Yeni Ordu)

15.00 İskenderunspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (İskenderun 15 Temmuz)

15.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Darıca Gençlerbirliği (Elazığ Doğukent)

15.00 Bayrampaşaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Kuşadasıspor (Iğdır Şehir)

3. Grup:

16 Nisan Cumartesi:

15.00 Orduspor 1967-Kardemir Karabükspor (Yeni Ordu)

15.00 Modafen-Belediye Derincespor (Alemdağ)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-İçel İdmanyurdu (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Çankaya FK-Kırakkale Büyük Anadoluspor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

17 Nisan Pazar:

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Esenler Erokspor (Faruk Çelik)

15.00 Criptoswaps Edirnespor-Karşıyaka (Edirne 25 Kasım)

15.00 Ceyhanspor-Mardin 1969 (Ceyhan İlçe)

15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Ağrı 1970 Spor-Fethiyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu:

16 Nisan Cumartesi:

13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor-Kocaeli Bayan (Osmanlı)

17 Nisan Pazar:

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Ataşehir Belediyespor (Şehit Vefa Karakurdu)

12.00 Fenerbahçe-Hatayspor (Beylerbeyi 75. Yıl)

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Beşiktaş Vodafone (Zeytinköy 2 Nolu Saha)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Altay (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)

12.00 Kireçburnu-Fatih Vatanspor (Çayırbaşı)

B Grubu:

17 Nisan Pazar:

11.00 Bitexen Sivasspor-ALG Spor (4 Eylül Spor Vadisi 2 Nolu Suni Çim Saha)

12.00 Hakkarigücü-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Merzan Şehir)

12.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Konak Belediyespor (Vefa)

12.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

13.00 Galatasaray Hepsiburada-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

13.00 Dudullu-Yukatel Kayseri (Dudullu)