Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak
Süper Lig derbi mücadelesine sahne olacak. Fenerbahçe, ligin 10. haftasında yarın derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Süper Lig'de 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 20 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Fenerbahçe rakip fileleri 17 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.
Bu sezonki lig maçlarında rakiplerini 4 kez konuk eden sarı-lacivertli ekip, 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 7 puan toplayabildi.
Ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan elde eden Beşiktaş ise 7. sırada yer alıyor.
Oynadığı 8 maçta 13 gol kaydeden siyah-beyazlı ekip 14 de gol yedi.
Siyah-beyazlı ekip 4 deplasman maçında ikişer galibiyet ve yenilgiyle 6 puan elde etti.
Etiketler: Beşiktaş Derbi Fenerbahçe Süper Lig
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