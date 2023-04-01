Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 20:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fenerbahçe Beşiktaş maçına hazır
Fenerbahçe, yarın akşam sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman; koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman noktalandı.
İdmanın ardından kampa giren sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.
Etiketler: Fenerbahçe Beşiktaş Süper Lig Derbi
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