Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman; koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman noktalandı.

İdmanın ardından kampa giren sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.