Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Bayern Münih
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 26. hafta erteleme maçında 4 Nisan Pazartesi gün Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Ligde yaptığı son 6 maçı kaybeden Fenerbahçe Beko, play-off şansını yitirmişti. Sarı-lacivertli ekip, 9 galibiyet, 16 mağlubiyetle ligde 12. sırada bulunuyor.
Ligde normal sezondaki son 3 maçı öncesi play-off'u garantileyen Bayern Münih ise 13 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih, 71-63 kazanmıştı.
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe Bayern Münih
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