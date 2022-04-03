Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, başkent Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda B Grubu'ndaki ilk maçında Şili ile karşılaştı.

[Fotoğraf: AA]

Ay-yıldızlılar, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada rakibini Birkan Dikici (3) ve Resul Orakçı'nın (3) golleriyle 6-3 mağlup etti.

Karşılaşmayı TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da izledi.

[Fotoğraf: AA]

Milli takım, grubundaki ikinci maçını bugün TSİ 22.00'de Uruguay ile oynayacak.