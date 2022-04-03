Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özel sporcular Dünya Kupası'na galibiyetle başladı
[Fotoğraf: AA]
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Peru'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, başkent Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda B Grubu'ndaki ilk maçında Şili ile karşılaştı.
[Fotoğraf: AA]
Ay-yıldızlılar, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada rakibini Birkan Dikici (3) ve Resul Orakçı'nın (3) golleriyle 6-3 mağlup etti.
Karşılaşmayı TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da izledi.
[Fotoğraf: AA]
Milli takım, grubundaki ikinci maçını bugün TSİ 22.00'de Uruguay ile oynayacak.
Etiketler: Peru Dünya Kupası
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