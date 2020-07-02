Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov dönemi
Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Sarı lacivertli takımda merakla beklenen koç Igor Kokoskov oldu. Fenerbahçe Beko, Sırp koç ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
2013 yılında başına geçtiği Fenerbahçe'de başarıdan başarıya koşan Obradovic, geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılmıştı.
Etiketler: Igor Kokoskov Fenerbahçe BekoSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 19:52
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