Sarı lacivertli takımda merakla beklenen koç Igor Kokoskov oldu. Fenerbahçe Beko, Sırp koç ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

2013 yılında başına geçtiği Fenerbahçe'de başarıdan başarıya koşan Obradovic, geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılmıştı.