Formula 1, her sezon milyonları ekran başına kilitleyen, 20 tane pilotun damalı bayrağı ilk sırada geçmeye çalıştığı, ancak kesinlikle hiçbir şeyin bu kadar basit olmadığı bir spor dalı.

1950'lerden bu yana kesintisiz düzenlenen, bu sene ise koronavirüse takılan organizasyon, yeni takvimiyle yarın başlıyor. 8 yarışa düşen takvim, Avusturya GP ile start alacak. 6 Eylül'de de İtalya'da son bulacak.

Son yıllarda Mercedes hegemonyasının ardından bütçelerin eşitsizliği ile eleştirilen Formula 1 çok seyirci kaybetti. Ancak organizasyonun yayın haklarını elinde bulunduran Liberty Media, bu süreci tersine çevirmeyi planlıyor ve bir takım çalışmalar gerçekleştiriyor. Bütçe dengeleme çalışmaları, araçlarda yapılacak değişiklikler ve sporu izlenebilir kılan her şey...

Biz de bu sezon F1'in iyi yanından bakmaya çalıştık ve Formula 1'de yeni sezonu izlemeniz için 7 neden bulduk.

1 - Pilotlar arası rekabetler

Vettel vs Leclerc

Formula 1’de bu sezonun da birçok hikayesi var. Sebastian Vettel, Red Bull’da 4 şampiyonluk kazandı, ardından Ferrari’nin yolunu tuttu. Ondan beklenen, Kırmızılar’ın şampiyonluk hasretini dindirmesiydi. Ancak olmadı. Ferrari de potansiyelli genç pilot Charles Leclerc ile anlaştı, 2019’un ikinci bölümünde verdiği kararlarla da Leclerc’in üzerine yoğunlaşacağını gösterdi. Bunun üzerine ise Vettel sözleşmesini uzatmadı. Bu sezon, bu ikili arasındaki soru işaretleri ve büyük rekabetle geçecek. Leclerc kendisi ispatlamaya, Vettel ise eski günlerine dönmek isteyecek.

Verstappen vs Hamilton

Vettel’in düşüş yaşadığı sezonlarda Max Verstappen, Lewis Hamilton’a birçok yarışta karşı koymayı başardı. Direndi, kimi zaman da geride bıraktı. Özellikle Monaco Grand Prix’de geçemese de yaptığı takip, yıllarca unutulmayacak cinstendi. Hamilton artık yavaş yavaş kariyerinin sonlarına yaklaşıyor. Max Verstappen’in isteği ise en genç dünya şampiyonu olmak.

Bottas vs Russell

Mercedes’te Valtteri Bottas, görev tanımı olarak hali hazırda yardımcı pilot olarak görünse de, yine de Toto Wolff ondan rekabetçi olmasını istiyor. Ancak Bottas, sadece Hamilton’ın değil, Verstappen’in de gerisinde kalıyor. Dolayısıyla eleştiri okları da ona dönüyor. Geçen sezon Williams ile yarışara çıkan George Russell ise Mercedes pilot akademisinden mezun ve Mercedes’in pilotu olma olasılığı çok yüksek. Bu sezon Bottas koltuğunu korumayı, Russell ise o koltuğu hak ettiğini göstermeye çalışacak.

Ricciardo vs Sainz

Daniel Ricciardo ile Carlos Sainz arasındaki rekabet, Ricciardo’nun Renault ile anlaşması ve McLaren’i küçümsemesi ile başladı. Yarışlarda neredeyse her turda kapıştılar, sonrasında ise kazanan Sainz oldu. Ancak F1 kamuoyunda Ricciardo’nun daha iyi bir pilot olduğu kanısı hakim. Gelecek sezon için Ricciardo, geçen sene “laf attığı” McLaren’e geçti. Sainz ise Ferrari koltuğunda olacak. Bu ikilinin bu seneki rekabetleri ise nefes kesecek.

2 - 2021 pilot değişiklikleri: Ricciardo McLaren'de

Formula 1’de çok uzun süredir koltukların yerinin ardı ardına değiştiğini görmüyorduk. Bu sene ise farklı bir senaryo ile karşılaştık.

Sebastian Vettel Ferrari’deki son sezonuna çıkacak.

Ferrari, Vettel’in yerine McLaren’den Carlos Sainz ile anlaştı. Renault’tan Daniel Ricciardo da en büyük rakipleri McLaren’e gitti. Ve Mercedes’te Bottas’ın geleceği meçhul. Renault’nun da Vettel ile ilgilendiği biliniyor. Bu değişiklikler gelecek sezon gerçekleşecek olsa da bu seneki heyecana da etki edeceği yüzde yüz.

3- Yeni normaller

F1'de de dünyanın geri kalanında gerçekleşen tüm değişiklikler gibi bir dizi değişiklikler yapıldı ve yeni normal düzene geçildi. Takımlar 2 araç için en fazla 60 kişiyle çalışabilecek, maskeler takılacak, paddock'ta gezmek kısıtlanacak. Ve belki de en önemlisi, ilk kez seyirci olmayacak.

Pilotlar pit alanında görüşemeyecek, sadece yarışılacak. Ayrıca bazı pistlerde tarihte ilk kez 2 yarış birden düzenlenecek. Toplam 8 yarış yapılacak, sezonun galibi ise her zaman olduğu gibi Dünya Şampiyonu ilan edilecek. F1'de normal takvimde yarış sayısı sezon sezonlarda 23 oluyordu.

4- Orta sıra takımların yükselişi

Formula 1, günümüzde 3 büyük takım ve diğerleri olarak ayrılıyor. Red Bull, Ferrari ve Mercedes şampiyonluk için, diğer takımlar da 4. olmak için yarışıyor. Ancak geçen sezon Kvyat, Sainz, Gasly'nin aldığı sürpriz podyumlar ve takımların yaptığı başarılı atılımlar, makasın daralmasına yol açtı.

Özellikle Ricciardo ile Ocon'a sahip Renault ile Sainz-Norris ikilisine sahip McLaren, atılımların büyük olanını gerçekleştirdiler. Haas, Alpha Tauri ve Alfa Romeo da her zaman puan yarışında var olan ekipler. Orta sıraların gelişimi bu sezon da taraftarları ekran başına kitleyecek nedenlerden.

5- Beş rekor birden kırılabilir

Bu sezon, Hamilton'ın tarihin en iyisi olduğunu iddia edebileceği sezon olarak da tarihe geçebilir. Zira İngiliz pilot pandemi nedeniyle 8 yarışa düşürülen takvimdeki tüm yarışları kazanırsa, Michael Schumacher'in zaferlerini geride bırakacak.

Mercedes de bir kez daha markalar şampiyonu olursa, 1968'den 1974'e kadar aralıksız şampiyon olan Ford-Cosworth'tan sonra 7 kez üst üste bunu başaran ilk ekip olacak. Bu da, modern dönemde yapılması imkansız bir şey olarak gözüküyordu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc ile Max Verstappen'in şampiyonluk şansı bulunuyor ve bu iki pilot da şampiyon olmaları halinde F1’in en genç şampiyonları olacaklar.

Michael Schumacher, 1993-2008 yılları arasında tam 221 yarıştan puan çıkardı. Hamilton, bu rekora da göz dikti ve çok büyük bir sürpriz olmazsa bu rekorun da sahibi olacak. Rekoru kırabilecek isimlerden bir diğeri de Kimi Raikkonen ancak Raikkonen, 2019'da 9 puan topladı ve 2020'de daha fazla puan toplaması gerekecek.

"Yaşlı kurt" Kimi Raikkonen, şu zamana kadar 312 kez yarışa başladı. Eski takvime göre 322 startla ilk sırada yer alan Rubens Barrichello'yu geçebilirdi ancak geçmesi için 2021'i bekleyecek.

Pandemi, Hamilton'ın rekorlarını da etkiledi. Hamilton normal zamandaki sezonun ilk yarışı Avustralya'da pole pozisyonunu elde etseydi, bir yarışta 9 kez ardı ardında pole pozizyonu elde eden ilk pilot olacaktı.

6- Red Bull'un sessiz yükselişi

Red Bull Max Verstappen ile her sezon üstüne koyarak geldi, geçtiğimiz sezon da 3 yarış kazandı ve 2020’de şampiyonluk istiyorlar. Honda ile çalışmalar ilk senesinde başarılı gidince, beklentiler de iyice arttı ve Mercedes’in hegemonyasını kırmaya çalışacaklar. Bu sezon sürpriz şampiyon Max Verstappen olabilir ve Verstappen hem karakteriyle hem de pistteki agresif tavrıyla bunu çok istediğini her defasında gösteriyor.

7- Kural değişiklikleri

Formula 1, ekonomik anlamda eşitsizlik barındırdığı için çok eleştiriliyor. Organizasyonun haklarını elinde bulunduran Liberty Media'nın da çabalarıyla, 2021 yılında radikal değişikliklere gidilecek, takımlar arasındaki eşitsizliğin kaldırılması için ilk çalışmalar yapılacaktı.

Ancak pandemi araya girdi, takımlar kendiliğinden bütçelerini düşürdü. Sonrasında görüşmeler yapıldı ve bütçe, 2021 yılında 145 milyon dolar olarak sınırlandırıldı.

Pandemi, 2021 yılında aracın neredeyse tamamında yapılması beklenen radikal değişikliklerin ertelenmesine sebep oldu ve F1'in geleceğini belirleyecek kurallar 2022'de devreye girecek. Yani bu sene, yeni F1 öncesi son sene olabilir.

Burada bu sezonun en çok tartışılan konularından biri olan "DAS" sistemine de değinmek gerekiyor. Mercedes, yeni bir sistem deneyecek ve diğer takımların hepsi bu karara tepki gösteriyor. Ancak F1 yönetimine göre kural dışı hiçbir durum yok. Mercedes'in mükemmeliyetçi bir planlaması olduğu düşünüldüğünde, 2022 kuralları öncesinde denemeler yaptıklarını söylemek yanlış olmayacaktır.