Galatasaray'da, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıkları sürüyor. Sarı kırmızılılarda kritik mücadele öncesinde eksik oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Fatih Terim'in, sağlık ekibinden Marcao ve Falcao'nun Trabzonspor mücadelesine yetiştirilmesini istediği belirtildi.

Sarı kırmızılılarda, Lemina'nın sakatlığı ile savunma bölgesinde tek isim olarak Ryan Donk kaldı.

Marcao'nun takımla birlikte çalışması teknik heyeti memnun ederken, Fatih Terim'in B planı olarak Emin Bayram'ı hazırladığı öğrenildi.

Fatih Terim'in sıkıntı yaşadığı bir diğer mevki ise forvet

Adem Büyük'ün cezalı, Andone'nin ise sezonu kapatması nedeniyle tecrübeli teknik adam, Falcao'dan haber bekliyor.

Takımdan ayrı çalışan Kolombiyalı yıldızın forma giyememesi durumunda Emre Akbaba'nın tekrar forvette şans bulabileceği ifade edildi.

Diğer yandan kaval kemiği kırılan Fernando Muslera çalışmalara başladı.

Uruguaylı file bekçisinin, el-göz koordinasyon ve blokaj tekniği çalışmaları yaptığı açıklandı.