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Spor
AA 03.01.2024 09:56

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Playtika ile karşılaşacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. hafta müsabakasında yarın İsrail'in Maccabi Playtika takımı ile Litvanya'da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Playtika ile karşılaşacak

Litvanya'nın Panevezys kentindeki Kalnapilio Arena’da oynanacak mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşmanın güvenlik tedbirleri nedeniyle başka bir ülkede oynanacağını belirtmiş ve hem Fenerbahçe Kulübünün hem de THY Avrupa Ligi yetkililerinin kararıyla Litvanya'nın maça ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından iç sahada Monaco ve Zalgiris Kaunas'ı, deplasmanda ise Alba Berlin ve Anadolu Efes'i mağlup eden Fenerbahçe Beko, son maçında evinde Kızılyıldız'a kaybetti.

18 karşılaşmada 10 galibiyet ve 8 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 9. sırada bulunuyor.

İsrail ekibi Maccabi Playtika ise 18 mücadelede elde ettiği 11 galibiyetle 4. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Maccabi Playtika'nın ev sahipliğinde oynanan mücadeleden İsrail temsilcisi 78-73'lük galibiyetle ayrılmıştı.

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